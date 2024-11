Quotidiano.net - Drone Idf spara su auto in zona vietata nel sud del Libano

Undell'aeronautica militare israeliana ha attaccato un veicolo libanese nelladel villaggio di Markaba, nel sud del Paese, due persone sono rimaste ferite. Lo riferisce Channel 12. Agli sfollati del sud delnon è ancora permesso rientrare nei loro villaggi in base all'accordo di cessate il fuoco. L'Idf ha 60 giorni per ritirarsi. L'Idf ha confermato di aver effettuato questa mattina un attacco con unnelmeridionale, definendolo un colpo di avvertimento. Si tratta del primo attacco consegnalato da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah nella mattinata di ieri. "E' stato identificato l'arrivo di sospetti, alcuni con veicoli, in diverse aree delmeridionale, il che costituisce una violazione del cessate il fuoco", ha affermato l'Idf.