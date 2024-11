Milanotoday.it - Droga e soldi nell'appartamento: arrestati due spacciatori

Leggi su Milanotoday.it

Un deposito dinel pieno centro di Cesano Boscone, all'interno di undue cittadini marocchini di 48 e 22 anni in concorso per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti di polizia hanno individuato l'in via della Repubblica a Cesano Boscone quale.