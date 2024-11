Agi.it - Dopo il flop di Cali, la Cop 16 si riunisce a Roma nel 2025

AGI - La Conferenza delle Nazioni Unite sulla Biodiversità, sospesa a inizio novembre a, in Colombia, si riunirà nuovamente dal 25 al 27 febbraio, in Italia, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Lo ha annunciato l'Onu. Un numero senza precedenti di 23 mila partecipanti si era recato a, in Colombia, per il più grande vertice sulla biodiversità di sempre, volto a proteggere la natura dalla deforestazione, dallo sfruttamento eccessivo, dai cambiamenti climatici e dall'inquinamento. I negoziati si sono protratti per una notte in più oltre la scadenza stabilita, ma la presidenza colombiana non è riuscita a stabilire un quorum e molti delegati si sono imbarcati sui voli di ritorno. "Nelle prossime settimane, e durante il nostro incontro aquesto febbraio, lavorerò a fianco delle parti per costruire la fiducia e il consenso necessari per raggiungere la Pace con la Natura", ha affermato il ministro dell'Ambiente della Colombia, Susana Muhamad, presidente della Cop16.