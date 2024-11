Vanityfair.it - Doping, Iga Swiatek: la tennista numero due al mondo squalificata per un mese (e Sinner spera)

Stop per lapolacca che a settembre erauno al. L'ITIA ha accettato la non volontarietà, la pena è simbolica. È un segnale anche per Jannik? Il miglioreal, combattuto tra ansia e fiducia, sta aspettando la sentenza del TAS di Losanna, che ci sarà tra gennaio e febbraio 2025