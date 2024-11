Puntomagazine.it - Domenica 1 dicembre parte dal PalaSele di Eboli il nuovo tour di Alessandra Amoroso

Mancano pochi giorni allanza di “FINO A QUI IN”, 13 imperdibili appuntamenti che vedrannoAMOROSO protagonista dei principali palasport italianiLo show racchiuderà 15 anni di straordinaria carriera: 3 milioni di copie vendute, 52 dischi di platino, 9 dischi d’oro, 700 milioni di stream, 800 milioni di views Youtube, oltre 200 concerti (di cui oltre 100 Palasport), la seconda donna a conquistare lo Stadio San Siro.Oltre alle hit che hanno segnato questi suoi incredibili 15 anni di carriera, sul palcopresenterà live il suo ultimo brano “Si mette male“, firmato da Tananai.Il brano, scritto e prodotto da Tananai e Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, con i qualiha lavorato in studio per trasferire all’interno delle sonorità del brano anche il suo immaginario artistico e musicale, è un midtempo accattivante che racconta di qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare.