Domani sciopero generale salvi i treni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.10si fermano scuola,sanità,fabbriche, commercio e trasporti per lodi 8 ore di Cgil e Uil contro la Manovra. Cisl non sciopera. Loè ridotto a 4 ore per il trasporto pubblico locale, aereo e marittimo, a seguito della precettazione firmata dal ministroni. Regolari, invece, i.A rischio i taxi. Aerei fermi dalle 10 alle 14. Bus, metro e traghetti dalle 9 alle 13. Manifestazioni in 43 piazze. Landini a Bologna, Bombardieri a Napoli,