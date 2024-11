Ilpescara.it - Dolci (Confesercenti) sul black friday: "Urge normativa per regolamentare gli sconti. Weekend dedicato alle spese in città"

Leggi su Ilpescara.it

Negozi aperti, esposizione e parata di Harley Davidson, mercatino di Natale in piazza Sacro Cuore e accensione delle luminarie in centro. Pescara si prepara ad accogliere il fine settimane di acquisti dedicati al, così come già annunciato nelle scorse settimane dall’amministrazione.