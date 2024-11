Liberoquotidiano.it - Dl fisco: Tajani, 'voto contro emendamento canone Rai non è ripicca, maggioranza solida'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Nessuna, io non litigo con nessuno, non ho mai litigato con nessuno, non c'è nessun problema. C'è unche abbiamo detto che non avremmo votato e con grande coerenza non l'abbiamo votato, l'abbiamo detto da sempre, non è una novità". Lo ha ribadito il vice premier Antonio, parlando dell'sul taglio delRai,cui Forza Italia ha votatoassieme all'opposizione. "Non succede assolutamente nulla - ha rassicurato il leader di Forza Italia - ma assolutamente laè solidissima, andremo avanti fino alla fine della legislatura, non siamo un partito unico, sono idee diverse su alcune questioni, la vicenda di unche secondo me era sbagliato non significa nulla. Quindi la sinistra non si faccia alcuna illusione, andremo avanti, continueremo a governare l'Italia bene come abbiamo fatto fino adesso".