Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Pafos 1-0, la sblocca Kouame

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46' Fallo di Ikonè vicino al vertice sinistro dell'area, punizione interessante per il. 45' Concessi 2 minuti di recupero. 43' Ottima chiusura di Comuzzo che spazza via un passaggio diretto a Jairo. 42' Primo cartellino giallo del match.