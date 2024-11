Today.it - DIRETTA / Fiorentina-Pafos 1-0, comincia la ripresa al Franchi

Leggi su Today.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48' DOPPIA OCCASIONE! Prima Parisi serve Beltran che in area si allunga troppo il pallone concludendo male, poi dall'altra parte Dodo mette un ottimo cross per Sottil che non arriva di testa di un soffio. 46' Nessun cambio durante.