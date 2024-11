Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Pafos 0-0, Kouame sfiora subito il gol

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7' Pongracic prova a servire in verticale l'inserimento di Quarta, quest'oggi schierato in un'inedita posizione di centrocampista, ma il difensore delintuisce e sventa il pericolo. 4' Proteste dellaper un contatto in area di rigore.