Today.it - DIRETTA / Fiorentina-Pafos 0-0, Kouame sfiora subito il gol

Leggi su Today.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10' Gestisce il pallone ilma laè compattissima e non è facile per i ciprioti trovare spazi. 7' Pongracic prova a servire in verticale l'inserimento di Quarta, quest'oggi schierato in un'inedita posizione di centrocampista, ma il.