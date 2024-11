Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Tottenham-Roma 1-1: Angelino e Svilar salvano il risultato | LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘New White Hart Lane’ tra gli Spurs di Postecoglou e i giallorossi di Ranieri in tempo realeLafa visita ala Londra nel big match valido per la quinta giornata della fase a girone unico di. Una sfida tra due delle formazioni che inizialmente erano più accreditate ad arrivare in fondo alla manifestazione che saràdall’arbitro svedese Nyberg.Postecoglou e Ranieri, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa una parte i giallorossi di Claudio Ranieri, al suo esordio allo internazionale dopo quello non positivo in Serie A contro il Napoli di domenica scorsa, vanno a caccia di un successo che possa dare una svolta alla stagione. Con una vittoria, una sconfitta e due pareggi – tra cui l’ultimo in casa del Royale Union Saint Gilloise – la formazione capitolina è lontana dall’ottavo posto che vale la qualificazioneagli ottavi di finale.