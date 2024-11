Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Lazio-Ludogorets: segui la cronaca LIVE

Leggi su Calciomercato.it

In grande salute, la squadra capitolina ospita i bulgari allo Stadio Olimpico per conservare la vetta della classifica inPrima a punteggio pieno dopo quattro giornate, lava a caccia del pokerissimo davanti ai propri tifosi contro il. Una vittoria contro i bulgari rappresenterebbe un enorme passo in avanti verso la conquista della qualificazioneagli ottavi di finale dicome una delle prime otto squadre del maxi girone. Reduci dal 3-0 contro il Bologna, i biancocelesti non vogliono cadere in cali di tensioni pericolosi.la(Lapresse) – calciomercato.itCon una striscia di ben sette vittorie consecutive tra tutte le competizioni, la squadra allenata da Marco Baroni si conferma una delle più in forma d’, visto che solo ilrpool sta facendo meglio di lei, essendo prima in classifica sia in Champions che in Premier