Latinatoday.it - Dietro la Lamborghini Huracan sequestrata sul litorale, una maxi inchiesta sulle supercar

Leggi su Latinatoday.it

Auto prese in leasing in Svizzera e poi sparite.il sequestro ad Anzio di una costosaci sarebbe unache dalla Svizzera è arrivata sullaziale. Alla guida dell'auto da 200mila euro che era in sosta vicino a un hotel di Anzio, gli agenti della.