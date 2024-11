Calcionews24.com - Del Piero alla FIGC: «Nessuno mi ha candidato: non dico che è no, ma…»

Leggi su Calcionews24.com

Alessandro Delfa chiarezza sulla sua candidaturapresidenza della: «mi ha cercato, non vorrei mai candidarmi ‘contro’» L’ex capitano della Juve Alex Delha parlato a Sky della sua possibile candidaturapresidenza della, scegliendo una via di mezzo che non conferma, ma nemmeno smentisce l’intera vicenda. Di seguito le sue parole. «È molto .