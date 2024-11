Leggo.it - Deborah Vanini, il compagno della mamma morta per la figlia: «Aveva paura, abbiamo passato notti a piangere. Ho fatto quello che mi ha chiesto, dovevo ammalarmi io»

Leggi su Leggo.it

Megan, davanti a tutto.ha scoperto di avere un tumore lo stesso giorno in cui ha scoperto di aspettare una. Per metterla alla luce ha scelto di non curarla. Lo scorso settembre.