Daniela Ruggi, ricerche a tappeto della 31enne scomparsa da settembre. La procura di Modena apre un fascicolo per sequestro di persona

Leggi su Open.online

Saranno sempre più serrata lenel modenese didi Montefiorino, comune sull’Appennino, da dove èlo scorso 18. Secondo quanto riporta la Gazzetta diforze dell’ordine e protezione civile batteranno tutto il territorio intorno alla frazione di Vitriola, dove la donna vive da tempo. In azione anche i vigili del fuoco.si sono perse le tracce alla fine diquando è stata riportata a casa in ambulanza dall’ospedale di Sassuolo dove si era recata al pronto soccorso. Ieri, intervenendo alla trasmissione televisiva “La vita in diretta’ su Rai1“, il fratellodonna ha criticato gli assistenti sociali. «Avevamo chiesto aiuto ma nessuno ha fatto niente», ha detto l’uomo, smentendo voci che circolano rispetto a presunti litigi per l’eredità dopo la morte del padre.