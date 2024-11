Ferraratoday.it - Dal triage alle dimissioni (e denuncia): il percorso di una donna vittima di violenza

Una coppia con una bimba piccola entra in un pronto soccorso. L’uomo cinge lacon vistoso livido sul volto. “Mia moglie è caduta, ultimamente è molto distratta, è stanca. Sa, per via della bambina piccola, dormiamo poco”.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayE’ l’inizio del.