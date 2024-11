Ilpiacenza.it - Croce rossa e Arcigay insieme per la giornata mondiale contro l’Aids

Leggi su Ilpiacenza.it

Italiana - Comitato di Piacenza ePiacenza Lambda saranno in cittàdomenica 1° dicembre per distribuire materiale informativo e sensibilizzare la popolazione sul tema della lotta alle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare Hiv e Aids. Per raggiungere il.