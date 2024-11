Agi.it - Cresce il Pd, stabile il M5s. L'eco delle Regionali sui sondaggi politici

Leggi su Agi.it

AGI - A distanza di 10 giorni dalle elezioni in Emilia-Romagna e Umbria che hanno visto la vittoria del centrosinistra e che hanno scalfito "l'aura di invincibilità" del centrodestra, si cominciano a vedere gli effetti anche sui. In particolare, questa settimana il PDdi quasi mezzo punto nella nostra Supermedia (+0,4%), beneficiando di un piccolo effetto “bandwagon” che sembra non toccare – almeno per il momento – gli altri partiti dell'opposizione. Per contro, Fratelli d'Italia perde mezzo punto, pur restando nettamente il primo partito, anche qui senza che gli alleati (in questo caso di centrodestra) accusino particolari contraccolpi. A proposito di Lega e Forza Italia: può essere utile far presente che i pochi decimali che dividono questi due partiti – ormai da mesi – nella nostra Supermedia, potrebbero contribuire a spiegare le tensioni ormai continue tra il partito di Salvini e quello di Tajani, dalla discussione estiva sullo ius scholae fino alle clamorose bocciature incrociate sugli emendamenti alla legge di bilancio di questi giorni.