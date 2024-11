Cremonini | In Alaska la mia rinascita nel nuovo disco getto la maschera

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Il cantante racconta il suo ultimo lavorografico ‘baby’ in uscita il 29 novembre. L’album, dal forte spirito internazionale, segna uninizio per l’artista in un lungo viaggio alla scoperta dei suoi confini. Tra i feat delElisa e Luca Carboni L'articolo: “Inla mia, nella” proviene da Daily Show Magazine.