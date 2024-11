Veronasera.it - Cosa si mangia e si beve ai Mercatini di Natale a Verona

Leggi su Veronasera.it

Ogni anno a dicembresi trasforma in un villaggio natalizio in stile Norimberga. La città di Romeo e Giulietta si veste a festa, è possibile ammirare le tradizionali casette in legno, tra luci, addobbi, prodotti artigianali, enogastronomici e tante specialità da gustare. Durante il periodo.