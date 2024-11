Giornalettismo.com - Cosa ci aveva raccomandato l’UE nel 2023, prima di Piracy Shield

Ancorche il Parlamento italiano approvasse – a larghissima maggioranza – la nuova legge contro la pirateria audio-visiva, dando vita al lacunoso sistema, la Commissione Europeainvitato tutti gli Stati a porre un’attenzione normativa sulla lotta all’accesso illegale (mediante internet) a contenuti protetti da copyright, con un focus specifico sugli eventi sportivi. E lì si parla espressamente di misure da adottare che siano efficaci (come ovvio) e appropriate, ma – soprattutto – che queste soluzioni debbano essere “equilibrate”. Alla luce delle raccomandazioni delcontro la pirateria, dunque, appare che il modello dello “scudo” italiano sia mancante in almeno due aspetti. LEGGI ANCHE > La maxi-retata che ha colpito la pirateria audiovisiva in Europa Nel documento della Commissione UE, datato maggio del, tutti gli Stati membri vengono invitati a diventare una parte attiva nella lotta alla pirateria: «Per quanto riguarda gli eventi sportivi in ??diretta, è necessario incoraggiare gli Stati membri e tutte le parti interessate ad adottare misure efficaci contro la ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in ??diretta, garantendo nel contempo le necessarie salvaguardie per proteggere i diritti fondamentali».