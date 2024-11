Ilgiorno.it - Coppia di pensionati derubata dai finti tecnici

"C’è una perdita di gas, siamodi una società di servizi, dovreste mettere in sicurezza i vostri averi per evitare che si rovinino" ma poi fuggono con preziosi e contanti. I falsisono tornati a colpire nella mattinata di ieri nel Basso Lodigiano. Il colpo, che ha avuto per vittima unadi anziani residenti a Casalpusterlengo, nella zona residenziale tra la via Emilia strada statale 9 e la strada provinciale Mantovana 234, ha fruttato ai malfattori gioielli e duemila euro in contanti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, che hanno ricevuto la denuncia, sembra che siano stati due uomini dal fare distinto ad entrare in azione. I truffatori hanno convinto i due coniugi a lasciarli entrare in casa e spiegato di esseredel gas.