Lidentita.it - Comprare (il gas) Usa per evitare la guerra dei dazi, parla Lagarde

Leggi su Lidentita.it

Perunacommerciale contro gli Stati Uniti, l’Europa dovrebbeamericano: la strategia diin un’intervista rilasciata al Financial Times per tentare di superare l’impasse legata alle “promesse” diUsa pronunciate da Donald Trump. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha già “fissato” i balzelli e le quote doganali che imporrà .(il gas) Usa perladeiL'Identità.