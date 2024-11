Ilfoglio.it - Come può reggere il cessate il fuoco di cristallo tra Israele e Hezbollah

Leggi su Ilfoglio.it

Ilildia cuihanno aderito non è ancora un accordo, ma lo diventerà nel momento in cui, trascorsi i primi sessanta giorni, quel che rimane del gruppo &. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti