Lidentita.it - Coldiretti dichiara guerra a merendine e junk food

Leggi su Lidentita.it

alle. Gli agricoltori adesso chiedono alle istituzioni di approntare un piano per limitare l’esposizione dei bambini ai cibi ultra-processati che causerebbero ai minori “una vera e propria dipendenza” capace di “creare enormi pericoli per il loro sviluppo”. Il report-Censis è una sfida alle, agli energy drinks e, più in .L'Identità.