Ilgiorno.it - Clandestini al lavoro e al nero. Multe per oltre 18.000 euro

Ancora un controllo del gruppo dicoordinato dalla Prefettura per combattere il fenomeno dello sfruttamento lavorativo. Ieri il gruppo interforze ha eseguito un nuovo accesso ispettivo presso due aziende della provincia. In tutto sono stati identificati 19 cittadini stranieri, di cui uno presente sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno. Entrambe le aziende sono state sospese per l’impiego di lavoratori risultati assunti senza regolare contratto, in totale due persone. Insono state comminate sanzioni pecuniarie per un ammontare superiore a 18.000. Nel corso dell’ispezione sono state riscontrate violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di, si è proceduto al sequestro amministrativo di undici macchinari ed è stata accertata l’evasione della tassa Tari per il corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti tessili.