Romadailynews.it - Cina: sveliamo segreti di pavimentazione ecologica per campi da basket

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 28 nov – (Xinhua) – Unitevi a noi nel campo daDongdan di Pechino per svelare iche si celano dietro i pavimenti ecologici deidae gli sforzi compiuti da colossi integrati dell’energia e della chimica, come Aramco, per costruire un futuro a basse emissioni di carbonio. Agenzia Xinhua