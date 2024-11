Romadailynews.it - Cina: seconda China Int’l Supply Chain Expo espone manifattura avanzata (2)

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 28 nov – (Xinhua) – A tema “Connettere il mondo per un futuro condiviso”, laedizione dellaInternational, organizzata dal Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, ha preso il via ieri a Pechino. L’edizione del 2024 ha introdotto una nuova area espositiva dedicata all’industria manifatturiera, che si aggiunge alle aree dell’anno scorso dedicate a energia pulita, veicoli intelligenti, tecnologia digitale, vita sana, agricoltura verde e servizi della catena di approvvigionamento. La nuova area presenta un’intera catena industriale di produzioneglobale, incentrata su quattro categorie: R&S e progettazione, applicazione di nuovi materiali, componenti chiave e lavorazione, eintelligente e attrezzature di fascia alta.