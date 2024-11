Romadailynews.it - Cina-Italia: cooperazione in patrimonio culturale riceve nuovo slancio (2)

Pechino, 28 nov – (Xinhua) – Il Centro di ricerca sino-no sule’ stato inaugurato la scorsa settimana a Pechino, dandoalla collaborazione in materia tra i due Paesi. Il centro e’ una parte fondamentale di un accordo quadro tra la Beijing Union University (BUU) e l’Universita’ Roma Tre, che si concentra sullo scambio di talenti e sulla collaborazione in progetti sulin settori quali la digitalizzazione di tale, il restauro dei reperti culturali e le tecnologie di scavo archeologico. “Stiamo costruendo un ponte tra Pechino e Roma”, ha dichiarato Michela Addis, professoressa dell’Universita’ Roma Tre, in un’intervista a Xinhua. Quest’anno ricorre il 700mo anniversario della morte di Marco Polo, e cio’ da’allatrain materia di