Inter-news.it - Chivu: «Inter? Stagione in definizione da marzo. Paragoni, presto»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato delladell’di Simone Inzaghi, seconda sia in Serie A che in Champions League. Così l’ex tecnico della Primavera.FUTURO – Fino allo scorso anno, Cristianha allenato l’Primavera e tre anni fa ha vinto anche lo scudetto numero dieci battendo in finale i pari età della Roma per 2-1. Adesso l’ex giocatore rumeno cerca una nuova opportunità. Queste le sue parole in un’vista al sito Gianluca Di Marzio.com, a margine dell’evento “Calcio e futuro”, prospettive di sviluppo e formazione del calcio giovanile”. Le sue parole: «Ho passato diversi anni nei settori giovanili, ho fatto la gavetta. E capito le nuove generazioni. Ora aspetto un’opportunità. La passione e la voglia di lavorare ci sono, aspetto il coraggio di una società che voglia lanciare un giovane allenatore».