Chi sogna la crisi dorma tranquillo

La sinistra è talmente alla frutta da immaginare che il governo Meloni possa andare insul canone Rai. Ora, le vie del Signore sono infinite, ma non è il cavallo di viale Mazzini quello che disarcionerà Meloni. Tanto meno il Risiko bancario. Ieri a Roma, in un dibattito organizzato da Libero sul futuro dell'Europa con Matteo Salvini e Gilberto Pichetto Fratin, ho avuto la conferma che siamo nella normale dimensione del confronto politico, a volte anche aspro, ma mai sul filo della rottura. Provo a mettere in fila un paio di elementi di realtà. Primo. Questa maggioranza governa da oltre due anni, una stabilità unica tra le grandi nazioni, una gestione prudente dei conti pubblici, l'apprezzamento dei mercati. Secondo. La formula del Centrodestra è collaudata, si cementa intorno a un leader-federatore.