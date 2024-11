Ilfoglio.it - Chi si è dimenticato cos’è l’amore legga le poesie di Gabriella Sica

Chi si è, succede,“La fabuleuse vie” di(Editions Laborintus): “Due braccia dolci intorno al collo”. L’edizione è francese però bilingue dunque non ci sono scuse, è tutto molto leggibile. Raccoglie due piccoli libri di, uno del 1986 e l’altro, inedito in Italia, di questo 2024. Ed è meraviglioso che quarant’anni non abbiano piegato la poetessa, sempre innamorata del, sempre fedele alla sé stessa ragazza, al suo stile breve (terzine, quartine.) e fluido come un bacio: “Vita svilita e opaca se non la ravviva / e non la rincuora un corpo che è vita”. In molti versi ho riascoltato Saffo, Kavafis, Wilcock. Ad esempio: “Potessi io avere un ragazzo sensibile / col sangue nuovo e caldo e gli occhi belli”. O anche: “Bello eri davvero come un dio bello”.