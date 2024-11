Vanityfair.it - Cesare Cremonini: «Potevo lasciarmi morire artisticamente, ma ho scelto di lanciarmi con Alaska Baby. La pressione di avere una famiglia? Voglio solo dedicare la mia vita alla musica in pace»

Mentre il 29 novembre esce il suo ottavo album in studio, un inno all'amore esperanza, a noi parla di cicatrici nellaprivata e di quella funequale si aggrappa per non cadere