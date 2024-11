Liberoquotidiano.it - Cesare Cremonini: "In 'Alaska baby' canto il coraggio di togliersi la maschera"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Un viaggio da Bologna all', passando per l'America e ritorno. Un viaggio che parla di rinascita, di calare la, e di un uomo alla ricerca dei propri confini.torna con ‘', il nuovo progetto discografico in uscita il 29 novembre, che racconta la sua vita con la voce più limpida e sincera della sua carriera. Un disco in cui l'amore gioca un ruolo fondamentale, nel quale emergono arrangiamenti sontuosi, archi e chitarre dal gusto Sixties, e con il quale l'artista amplia i propri orizzonti, muovendosi libero e alzando l'asticella del pop, pur non dimenticando le proprie radici. "Viviamo in un mondo di esordienti, pieno di energia vitale di chi è alle prime esperienze, e per un artista che ha una storia lunga come la mia è un momento delicatissimo - diceall'AdnKronos -.