Caso Basciano, Sophie Codegoni interrogata in procura a Milano – Video

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo la scarcerazione dell'ex, l'influencer Alessandrooggi in. Da fonti investigative si apprende intanto che non c'è nessuna remissione di querela nel fascicolo delladiche indaga sul deejay e influencer, arrestato e subito scarcerato, dopo le accuse per stalking avanzate dall'ex compagna. Da .