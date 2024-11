Lapresse.it - Caso Alessandro Basciano, Sophie Codegoni in procura

Leggi su Lapresse.it

si è presentata questa mattina ina Milano per essere sentita sulla vicenda del presunto stalking da parte dell’ex compagno,, arrestato venerdì e scarcerato 24 ore dopo.L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è entrata da pochi minuti in un ufficio per essere sentita dal pm Antonio Pansa e dellatrice aggiunta Letizia Mannella.La 23enne deve anche chiarire se ha effettivamente rimesso la querela nei confronti dell’influencer, come sostiene la difesa del 35enne, notizia smentita dalla stessa in un’intervista al Corriere della Sera.