Ilgiorno.it - Carate Brianza, la lite fuori da scuola finisce con un ferito a coltellate. Denunciato un 16enne

(Monza) – Unatra ragazzi alla fermata del bus, prima di entrare a, degenera in un'aggressione con coltello. Unè stato. Succede ala mattina del 25 novembre. Questi i fatti. Intorno alle 8 i carabinieri della locale stazione sono intervenuti intorno alle 8, dopo la chiamata al 112 arrivata dalla. La vittima, di 17 anni, è stata trovata con una vistosa ferita alla mano sinistra, ancora sanguinante. Dalle prime ricostruzioni - fa sapere una nota dei carabinieri di Monza e- è emerso che il ragazzo era rimasto coinvolto in una discussione per futili motivi con tre coetanei vicino alla fermata dell'autobus in viale. Durante l'alterco, uno dei giovani aveva estratto un coltello a serramanico, puntandolo alla pancia della vittima, che nel tentativo di difendersi, è rimasta ferita al palmo della mano.