Forlitoday.it - Cantieri per oltre 25 milioni, ecco il domino dei nuovi musei multimediali e immersivi. Ci sarà anche l'ologramma di Verzocchi

lavori per 9di euro al palazzo del Merenda,per 14di euro al San Domenico, e poi il trasloco, a primavera, della biblioteca a Palazzo Romagnoli, delle collezioni di palazzo Romagnoli al San Domenico, passando per il recupero in chiave museale di palazzo Albertini.