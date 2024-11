Ilfattoquotidiano.it - Canone Rai, Salvini: “Voto di Forza Italia? Berlusconi era d’accordo sul fatto che fosse una tassa da abbassare”

“Io ricordo cheanche lui riteneva che ilRaiunada limare. La cosa curiosa è che si è votato oggi quello che la maggioranza aveva già votato l’anno scorso. Se andava bene l’anno scorso, perché quest’anno no? Tajani? Avrà da fare. non lo disturbo. Sento Giorgia Meloni tutti i giorni. Israele? Continuo a ritenere che sia un baluardo di democrazia. Dire che Netanyahu è un criminale di guerra come il leader di Hamas mi sembra esagerato e irrispettoso. So che la linea sugli Esteri la dà la Farnesina, così come però la linea economica la dà il ministro dell’Economia.” Ha dichiarato il leader della Lega Matteodurante un evento di Libero a Palazzo Ferrajoli.L'articoloRai,: “dierasulcheunada” proviene da IlQuotidiano.