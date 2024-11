Calendario Wta 2025 | le date di tutti i tornei mese per mese

Leggi su Sportface.it

IlWta completo della stagionecon, le, le categorie settimana per settimana. Aryna Sabalenka inizia l'anno da numero uno del mondo, ma subito dietro di lei c'è Iga Swiatek che vuole riprendersi la leadership della classifica mondiale. Dopo un 2024 straordinario anche Jasmine Paolini vuole confermarsi ad altissimi livelli: non sarà facile, ma la tennista toscana ci ha stupito più di una volta. Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti proveranno a scalare nuovamente il ranking, mentre Martina Trevisan dovrà cercare di rientrare nella top-100. Sempre in attesa che qualche giovane talento possa emergere. Di seguito tutte le informazioni utili suicon le entry list appena disponibili.ATPTUTTE LE ENTRY LIST DELWTA27 dicembre-5 gennaio —> United Cup (PARTECIPANTI)29 dicembre-5 gennaio —> Wta 500 Brisbane30 dicembre-5 gennaio —> Wta 250 Auckland6-11 gennaio —> Wta 500 Adelaide6-11 gennaio —> Wta 250 Hobart12-26 gennaio —> Australian Open27 gennaio-2 febbraio —> Wta 500 Linz27 gennaio-2 febbraio —> Wta 250 Singapore2-8 febbraio —> Wta 500 Abu Dhabi3-9 febbraio —> Wta 250 Cluj-Napoca9-15 febbraio —> Wta 1000 Doha16-22 febbraio —> Wta 1000 Dubai24 febbraio-2 marzo —> Wta 500 San Diego24 febbraio-2 marzo —> Wta 250 Austin5-16 marzo —> Wta 1000 Indian Wells18-30 marzo —> Wta 1000 Miami31 marzo-6 aprile —> Wta 500 Charleston31 marzo-6 aprile —> Wta 250 Bogotà14-20 aprile —> Wta 500 Stoccarda14-20 aprile —> Wta 250 Rouen22 aprile-4 maggio —> Wta 1000 Madrid6-18 maggio —> Wta 1000 Roma (Internazionali BNL d'Italia)19-25 maggio —> Wta 250 Rabat19-25 maggio —> Wta 500 Strasburgo25 maggio-8 giugno —> Roland Garros 9-15 giugno —> Wta 250 's-Hertogenbosch9-15 giugno —> Wta 500 Queen's16-22 giugno —> Wta 500 Berlino16-22 giugno —> Wta 250 Nottingham23-28 giugno —> Wta 500 Eastbourne23-28 giugno —> Wta 500 Bad Homburg30 giugno-13 luglio —> Wimbledon 14-20 luglio —> Wta 250 Budapest14-20 luglio —> Wta 250 Amburgo21-27 luglio —> Wta 500 Washington21-26 luglio —> Wta 250 Praga27 luglio-7 agosto —> Wta 1000 Montreal7-18 agosto —> Wta 1000 Cincinnati18-23 agosto —> Wta 500 Monterrey17-23 agosto —> Wta 250 Cleveland25 agosto-7 settembre —> US Open 8-14 settembre —> Wta 500 Guadalajara8-14 settembre —> Wta 250 Monastir15-21 settembre —> Wta 500 Seoul24 settembre -5 ottobre —> Wta 1000 Pechino6-12 ottobre —> Wta 1000 Wuhan13-19 ottobre —> Wta 500 Ningbo13-19 ottobre —> Wta 250 Osaka20-26 ottobre —> Wta 500 Tokyo20-26 ottobre —> Wta 250 Guangzhou27 ottobre-2 novembre —> Wta 250 Hong Kong27 ottobre-2 novembre —> Wta 250 Merida27 ottobre-2 novembre —> Wta 250 Jiujiang1-8 novembre —> WTA Finals