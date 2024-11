Lapresse.it - Caivano, in corso sgombero dell’occupazione abusiva di case al Parco Nord

Leggi su Lapresse.it

È inlodi alcune abitazioni occupatemente alVerde di, Napoli. L’operazione è stata disposta della Procura della Repubblica presso il Tribulale di Napoli.Alle 11 in Procura si terrà una conferenza stampa congiunta del Procuratore della Repubblica di Napolie del Prefetto di Napoli, in merito all’operazione in