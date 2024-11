Bresciatoday.it - Brescia: dopo 76 anni di attività chiude la storica Trattoria Campagnola

Leggi su Bresciatoday.it

Il conto alla rovescia stavolta è un po' più triste: entro la fine dell'anno, anzi il 29 dicembre,rà per sempre i battenti ladi, in Via Val Daone, quartiere Costalunga. Ne dà notizia il Giornale diche annuncia l'ultimo ballo, ancora per un.