Borsa: Milano prosegue in rialzo, in luce Nexi

Ladi(+0,6%)in, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corre(+2,9%), con le indiscrezioni sull'interesse di Cdp per la rete interbancaria. Lo spread tra Btp e Bund scende a 123 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,38%. Nel listino principale inIveco (+2,5%) e Leonardo (+1,6%). Bene le banche con Mps (+1,1%), Intesa (+0,6%), Bper (+0,1%). Poco mossa la Popolare di Sondrio (+0,01%). Seduta in calo per Banco Bpm (-0,2% a 6,99 euro), dopo le flessioni delle sedute precedenti, mentre è positiva Unicredit (+1,03% a 36,18 euro). Sale anche Anima (+0,3%), sulla quale la banca guidata da Giuseppe Castagna ha lanciato l'opa. Bene Tim (+0,6%) e Recordati (+0,5%), quest'ultima con le ipotesi di una aggregazione con Angelini Pharma.