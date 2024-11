Firenzetoday.it - Boom degli agriturismi: Toscana capofila. "Soluzione contro l'overtourism"

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Con oltre 5.600 strutture attive lasi conferma la regione leader in Italia per il turismo agrituristico, rappresentando il 21% del totale nazionale” afferma Stefania Saccardi, assessora all’agricoltura e vicepresidente della.