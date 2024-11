Ilrestodelcarlino.it - Bombardamenti del ’43: cerimonia al Paese alto per ricordare i caduti

Alla presenza delle massime autorità militari e civili, ad iniziare dal prefetto di Ascoli Sante Copponi, la città di San Benedetto ha commemorato tutte le vittime deisubiti dalla città durante la seconda guerra mondiale, in particolare le 25 persone uccise dalle bombe sganciate la mattina del 27 novembre 1943 da trentasei bombardieri alleati che distrussero altantissime abitazioni. E proprio alsi è svolta lacon la deposizione di una corona sulla Torre dei Gualtieri simbolo della città. Sono stati letti i nomi delle 25 vittime ed il trombettiere ha intonato il silenzio. Don Patrizio Spina, vicario del Vescovo, ha quindi benedetto la corona e ricordato i defunti. È poi intervenuto il sindaco Antonio Spazzafumo che ha ricordato anche il sacrificio eroico del maresciallo Luciano Nardone e del carabiniere Isaia Ceci morti in quei giorni per difendere dai predatori nazifascisti le vettovaglie destinate a sfamare la popolazione stremata dalla guerra.