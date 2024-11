Ildifforme.it - Blocco Rai: la maggioranza diserta, la Commissione slitta all’11 dicembre

Leggi su Ildifforme.it

Eleggere il presidente è determinante anche per permettere all'Ad Giampaolo Rossi di procedere in tempi non troppo lunghi con le nomine a testate e generi, con l'obiettivo di presentarli nel cda del 19o al massimo nei primi giorni di gennaioL'articoloRai: la, laproviene da Il Difforme.