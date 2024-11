Arezzonotizie.it - Bloccati 10 migranti in arrivo ad Arezzo per lavorare nei campi. Scoperto un maxi traffico criminale

Leggi su Arezzonotizie.it

False richieste di assunzione per far arrivare cittadini extracomunitari in Italia con ingressi irregolari. Una decina i casi che riguardano la provincia dinell'ambito di unaoperazione condotta dal personale del comando Carabinieri per la tutela del lavoro e della Guardia di finanza.